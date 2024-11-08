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الجمهوريون يحتفظون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب

عمليات عد وفرز الأصوات في انتخابات الكونغرس الأميركي
8 نوفمبر 2024 20:09

احتفظ الجمهوريون بتقدم بفارق ضئيل في مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يحصي فيه مسؤولو الانتخابات الأصوات النهائية التي ستحدد السيطرة النهائية على هذه الغرفة في الكونغرس الأميركي.
وضمن الجمهوريون الحصول على 211 مقعدا على الأقل، وهو عدد أقل بسبعة مقاعد عن الأغلبية في المجلس الذي يتألف من ضم 435 عضوا، مع بقاء 24 سباقا، وفقا لتوقعات شركة "إديسون" للأبحاث.
وأصبح الجمهوريون في طريقهم للحصول على أغلبية لا تقل عن 53 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة مقعد.
ومن شأن السيطرة الكاملة للجمهوريين على الكونغرس الأميركي أن تمنح ترامب حرية كبيرة في مواصلة سياسات من بينها تخفيضات ضريبية شاملة، وتحرير الطاقة، وضوابط أمن الحدود.
ولكي يحصل الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب، فإنهم يحتاجون الآن إلى الفوز بما لا يقل عن 18 من أصل 24 مقعدا لم تعلن نتيجتها بعد.

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المصدر: وكالات
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الجمهوريون
الديمقراطيون
مجلس النواب الأميركي
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