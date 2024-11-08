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إدارة بايدن تجري تحولا كبيرا في سياستها اتجاه أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف من دبابة
8 نوفمبر 2024 23:14

قررت إدارة الرئيس جو بايدن السماح لمتعاقدين دفاعيين أميركيين بالعمل في أوكرانيا لصيانة وإصلاح الأسلحة المقدمة لها من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وذلك حسبما قال مسؤولون أميركيون اليوم الجمعة، في قرار يعكس تحولا كبيرا في سياستها اتجاه كييف.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن عدد المتعاقدين سيكون محدودا وسيتمركزون بعيدا عن خطوط المواجهة. ولن يشاركوا في القتال.
وقال المسؤول "إن وجود عدد صغير من المتعاقدين في أوكرانيا لإجراء الصيانة بعيدا عن خطوط المواجهة سيساعد في ضمان إمكانية إصلاح المعدات التي توفرها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة حسب الحاجة".

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