أوكرانيا تعلن استعادة جثامين 563 جندياً من روسيا

بروكسل (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أمس، أنها تسلّمت جثث 563 جندياً من السلطات الروسية، قتل معظمهم في المعارك في منطقة «دونيتسك» في الشرق.

وتبقى مسألة مبادلة السجناء وجثث العسكريين القتلى من بين مجالات التعاون القليلة بين موسكو وكييف منذ بدء الأزمة في 2022.

وأفاد مقر التنسيق للتعامل مع سجناء الحرب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي بـ«استعادة جثث 563 مدافعاً عن أوكرانيا».

وقال البيان إن 320 من الرفات أعيدت من منطقة «دونيتسك» وقتل 89 من الجنود قرب «باخموت»، وهي بلدة سيطرت عليها روسيا في مايو العام الماضي بعد معركة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأعيدت 154 جثة أخرى من مشارح داخل روسيا، وفق البيان.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس الأوروبي أمس، قراراً بتمديد تفويض بعثة المساعدة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا لمدة عامين آخرين وذلك حتى 15 نوفمبر 2026.

وقال المجلس في بيان إنه سيخصص لهذه البعثة ميزانية تبلغ نحو 409 ملايين يورو «441 مليون دولار» للفترة الممتدة من 14 نوفمبر 2024 إلى 15 نوفمبر 2026.

وأكد البيان أن «البعثة تظل أداة رئيسة لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا عسكرياً حيث يتمثل هدفها الأساسي في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية».

وأضاف أن بعثة المساعدة لأوكرانيا ستتعاون مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» وخاصة مع برنامج المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا وستتبادل المعلومات مع الأخير بطريقة شفافة ومتبادلة وشاملة.

وكان المجلس الأوروبي قد اعتمد في 17 أكتوبر 2022 قراراً بتأسيس البعثة لمدة أولية مدتها عامان.

وأسهمت البعثة في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية لتجديد نفسها وتنفيذ العمليات بفعالية وذلك من أجل «تمكين أوكرانيا من الدفاع عن سلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دولياً وممارسة سيادتها بشكل فعال وحماية المدنيين».

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس، أن عدد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة على أوكرانيا ازداد بصورة كبيرة الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة في تقييمها الاستخباراتي أنه بحسب بيانات الوزارة، تم استخدام نحو 2000 مسيرة قتالية ضد أهداف أوكرانية في أكتوبر، مقارنة بـ 700 مسيرة في سبتمبر.