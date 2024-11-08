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ليبيا.. 7 قتلى و10 جرحى بانهيار مبنى سكني في طرابلس

جانب من العاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية)
9 نوفمبر 2024 01:06

بنغازي (الاتحاد)

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين على الأقل، جراء انهيار مبنى سكني في منطقة «جنزير»، غربي العاصمة الليبية، طرابلس، وفق ما ذكر الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي.
وأوضحت «هيئة السلامة الوطنية»، أن فرق الإنقاذ أنهت عملية البحث التي كانت تجري في موقع انهيار البناء.
وأضاف المركز أنه «تبين أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة»، من دون ذكر تفاصيل أكثر.
وكانت منطقة «جنزير» قد شهدت في ساعة متأخرة، مساء أمس الأول، انهيار مبنى سكني من 3 طوابق، حديث البناء، حسب سكان المنطقة.
بدوره، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأجهزة الأمنية والقضائية بالتحقيق في الحادثة التي وصفها بأنها «جريمة».
وقال الدبيبة في تصريح مصور نقلته منصة «حكومتنا» الرسمية من مكان الحادثة: «هذه جريمة ولابد من التحقيق فيها، ولابد من القصاص لأن هذا المبنى حديث وعمره 4 سنوات».

ليبيا
طرابلس
انهيار مبنى
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