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بدء تفريغ ناقلة النفط «سونيون» في ميناء السويس

ناقلة النفط «سونيون» عقب تعرضها لهجوم حوثي في البحر الأحمر (أرشيفية)
9 نوفمبر 2024 01:06

عدن (الاتحاد)

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تخضع ناقلة النفط اليونانية «سونيون»، التي تعرضت لهجوم من قِبل جماعة الحوثي في أغسطس الماضي، قبالة سواحل اليمن، عملية تفريغ حمولتها النفطية في ميناء السويس المصري.
وذكرت وكالة أنباء اليونان، أن الناقلة «سونيون» تم قطرها إلى الميناء المصري، حيث بدأت عملية نقل حمولتها البالغة أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى الناقلة «دلتا بلو».
ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل هذه نحو 4 أسابيع.
يُذكر أن السفينة اليونانية تعرضت لهجوم مسلح في 21 أغسطس الماضي، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها.
وفي اليوم التالي، فجرت جماعة الحوثي عبوات ناسفة في الناقلة، ما زاد من مخاوف حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس»، سحب ناقلة النفط «سونيون» بأمان من دون حدوث أي تسرب نفطي.

السواحل اليمنية
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