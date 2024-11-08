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إسرائيل تعلن أنها ستعيد فتح معبر إلى غزة

طفلة صغيرة تقضم رغيفاً لتسد جوعها في غزة (أرشيفية)
9 نوفمبر 2024 01:06

تل أبيب (وكالات)

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قالت القوات الإسرائيلية أمس، إنها تخطط لإعادة فتح معبر «كيسوفيم» في وسط قطاع غزة لتعزيز تدفق المساعدات إلى الطرف الجنوبي من القطاع.
وتأتي هذه الخطوة وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لزيادة دخول المساعدات إلى غزة بعد أن حذرت وكالات إغاثة من أزمة إنسانية متفاقمة في شمال القطاع الذي تنفذ فيه القوات الإسرائيلية عملية كبيرة منذ أكثر من شهر.
وقال الجيش إن «المعبر الجديد يأتي بعد أعمال هندسية نفذها مهندسو الجيش في الأسابيع القليلة الماضية لبناء نقاط تفتيش وتعبيد الطرق».
وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الشهر الماضي إلى المسؤولين الإسرائيليين مطالبين باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الفلسطيني.
وأمهلت الرسالة، الحكومة الإسرائيلية 30 يوماً لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وطالبت الرسالة، بين مطالب أخرى، فتح معبر خامس إلى غزة.

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القوات الإسرائيلية
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