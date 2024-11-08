مستوطنون يهاجمون المزارعين في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس، قاطفي الزيتون في مدن رام الله وبيت لحم والخليل، بالضفة الغربية المحتلة، وقطعوا عشرات الأشجار المثمرة.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين قطعوا عشرات الأشجار في أراضي بلدة «نحالين»، غرب بيت لحم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت «وفا» أن المستوطنين قطعوا 70 شجرة زيتون وعنب ولوزيات في منطقة «عين فارس» غرب البلدة.

كما هاجم مستوطنون، قاطفي زيتون في قرية «دير جرير»، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستعمارية «الرعوية» المقامة على أراضي «دير جرير»، هاجموا قاطفي زيتون، وحاولوا إجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، وفق «وفا».

وفي نابلس نصب مستوطنون «كرفاناً» على أراضي «جبل النجمة» في قرية «جالود»، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أمس، بأن مستوطنين نصبوا «كرفانا» على الجبل، بهدف الاستيلاء على المنطقة لإقامة مستوطنة جديدة، وتوسعة المستوطنات المجاورة.

كما حطم مستوطنون متطرفون، أمس، أشجار زيتون واعتدوا على ممتلكات السكان في منطقة «اغزيوية» بـ«مسافر يطا» جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا» بأن مستوطنين من مستوطنة «سوسيا» حطموا أشجار زيتون وقطعوا سياج وأنابيب مياه في منطقة «اغزيوية».

وتضم «مسافر يطا» 12 قرية يعاني سكانها من خطر التهجير القسري منذ عقود بعد إقامة إسرائيل 10 مستوطنات وبؤر ومناطق «إطلاق نار» للتدريبات العسكرية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.