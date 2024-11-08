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المتحدثة باسم «الأونروا» بغزة لـ«الاتحاد»: الوضع «كارثي» والعائلات محاصرة دون مياه أو غذاء

أطفال فلسطينيون يجمعون الطعام في مخيم البريج (أ ف ب)
9 نوفمبر 2024 01:06

شعبان بلال (غزة)

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وصفت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، الوضع في شمال القطاع بـ «الكابوس والأكثر من كارثي» ومستمر في التدهور، حيث واجه المدنيون على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة «أخطار الموت والرعب والنزوح والحصار».
وقالت حمدان في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المعلومات التي تصل إلى «الأونروا» من الميدان محدودة، وتشير إلى أن العائلات محاصرة في منازلها مع نقص كبير في المياه والغذاء والدواء.
وأضافت أن العائلات النازحة في شمال غزة يعتريها شعور كبير بالإحباط والرعب بسبب الفظائع التي يواجهونها، فالمشاهد مروعة من جثث ملقاة على الأرض، ومبانٍ وشوارع مدمرة، ومنازل ومؤسسات مشتعلة.
ولفتت المتحدثة باسم «الأونروا» إلى تعرض اثنين من المستشفيات الثلاثة المتبقية في محافظة شمال غزة لضربات مباشرة في الأيام الأخيرة، ما تسبب في وفاة عدد من المرضى، وتزامن التدهور السريع في الشمال مع دخول القليل من المساعدات وبأدنى مستوياتها منذ شهور.
وذكرت أن المساعدات في مناطق الوسط والجنوب ليست بأفضل حالاً، حيث لا يُسمح بتدفق الإمدادات بشكل كاف ومنتظم وما يدخل من شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم قليل جداً في حين أن الحاجات ضخمة وضرورية.
وكررت إيناس حمدان مطالب «الأونروا» بضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر وتسهيل دخول الإمدادات الإنسانية والإغاثية، خاصة مع تعرض سكان الشمال للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلاً عن إجبارهم على التهجير الجماعي أو البقاء عالقين في منطقة نزاع.

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