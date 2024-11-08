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أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى أمام «العدل الدولية» ضد إسرائيل

وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
9 نوفمبر 2024 01:06

دبلن (وكالات)

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قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إن بلاده تنوي الانضمام إلى دعوى «الإبادة الجماعية» التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مارتن خلال جلسة عقدتها الغرفة السفلى بالبرلمان الأيرلندي مساء أمس الأول.
وأوضح مارتن أن قرار المشاركة تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، وقال: إن هذا القرار سيتم الإعلان عنه بحلول نهاية العام.
وذكر في الكلمة التي ألقاها في الجلسة أنّ الأوضاع في غزة ما زالت «سبباً للقلق».
وأشار مارتن إلى أن «عدد القتلى في غزة تجاوز 43 ألفاً، وإن الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية، إننا نشهد عقاباً جماعياً لجميع السكان وتدميراً كاملاً لغزة».
وفي الجلسة أقرّ البرلمان الإيرلندي مقترحاً غير ملزم جاء فيه أن «إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة».
ونهاية 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

أيرلندا
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