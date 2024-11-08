واشنطن: بايدن سيواصل جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

واشنطن (الاتحاد)

أعلنت الولايات المتحدة مجدداً أنها ستواصل العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن الإدارة الأميركية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضافت أن واشنطن ستواصل كذلك جهودها من أجل التوصل إلى حل في لبنان يضمن للسكان على جانبي الخط الأزرق إمكانية العودة إلى ديارهم بأمان.

وأوضحت المتحدثة أن «هذه الجهود ستستمر خلال الـ 74 يوما القادمة، وسيستمر هذا التركيز وسيظل التزاما».

وتؤكد إدارة جو بايدن أنها تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان حيث يشن الجيش الإسرائيلي حربا مكثفة منذ عدة أسابيع.