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النرويج: نعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
9 نوفمبر 2024 01:06

بيروت (الاتحاد)

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أكدت سفيرة النرويج في لبنان هيلدا هارالستاد، أن بلادها تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان وإقامة دولة فلسطينية.  
جاء ذلك بعد لقائها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، أمس، في بيروت.  
وأكدت هارالستاد أن «بلادها تعمل على إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان».  
وأعلنت أنها «أجرت مع مكاري محادثات جيدة حول الأوضاع في لبنان والتحديات الكبيرة التي يواجهها، إضافة إلى تناول العلاقات بين بلدينا، وهي علاقات ود وصداقة يجب أن نقوم بتطويرها».
وقالت «قدمت إلى لبنان في سبتمبر الماضي وهذا أول لقاء يجمعني بالوزير مكاري وسنتابع لقاءاتنا معاً».

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