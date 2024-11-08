قتلى إثر إطلاق نار في بنسلفانيا

أفادت الشرطة بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، الجمعة، عندما أطلق مشتبه به النار داخل شقة في وسط ولاية بنسلفانيا.

وأدى الأمر بالشرطة إلى القيام بمطاردة عالية السرعة عبر مقاطعتين للقبض عليه انتهت بتبادل لإطلاق النار مع رجال شرطة الولاية.

وقال المقدم جورج بيفينز من شرطة بنسلفانيا إن رجال الشرطة أطلقوا النار على ريكي شانون، البالغ من العمر 22 عاما، فأردوه قتيلا بعد أن أطلق النار عليهم من شاحنته الصغيرة.

وأضاف بيفينز أن رجال الشرطة عثروا، بعد ذلك، على امرأة تبلغ من العمر 19 عاما أصيبت برصاصة قاتلة.