السيطرة على حرائق غابات مدمرة قرب لوس أنجليس

بدأ رجال الإطفاء السيطرة على حريق غابات استعر بالقرب من مدينة لوس انجليس الأميركية وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى بينما تضرر 88 مبنى آخر في حين تمكن كثيرون ممن اضطروا إلى الإخلاء، وعددهم يزيد على 10 آلاف، من العودة إلى منازلهم.

وساعدت رياح قادمة من المحيط الهادي، أمس الجمعة، نحو 2400 من رجال الإطفاء على مكافحة الحرائق بعد أن أدت موجة رياح حارة وجافة في السابق آتية من الصحراء إلى إشعال الحريق الذي يعرف باسم ماونتن فاير الذي اندلع يوم الأربعاء على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غربي لوس أنجليس.

وقال مسؤولو إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن الحريق أتى على 20630 فداناً بحلول أمس الجمعة، دون تغيير تقريباً عما كان عليه قبل 24 ساعة، وجرى احتواؤه بنسبة 14 بالمئة ارتفاعاً من سبعة بالمئة.

وقال داستن جاردنر، رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا، في مؤتمر صحفي: "لم تكن لدينا أي حركة خارجية أو جانبية (للحرائق) اليوم. هذا رائع".

وقال جيم فرايهوف، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، إن سكان 3500 منزل تمكنوا من العودة إلى منازلهم، لكن سكان 2000 منزل آخر ما زالوا مشمولين بأوامر الإخلاء.

ولا تزال الحرائق، التي ساعدت في تأجيجها أدغال جافة وتضاريس وعرة شديدة الانحدار، تشكل تهديداً للبنية التحتية الحيوية.