حالات اختناق وتضرر عشرات السيارات جراء حريق هائل في بيروت

اندلع حريق هائل ناجم عن احتراق مولد كهرباء، ما أدى إلى اختناقات وتضرر عشرات السيارات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن «الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدى إلى تمدد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة، ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل»، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.

وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق، حيث تعمل على إخماده، وسط صعوبة في السيطرة عليه.