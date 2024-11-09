3 هزات أرضية تضرب الشرق الأقصى الروسي

ضربت 3 هزات أرضية متعاقبة، صباح اليوم، إقليم كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة «إنتر فاكس» للأنباء عن فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في الإقليم قوله إنه تم تسجيل 3 هزات أرضية متعاقبة مركزها خليج أفاتشا.

وأوضح أن أقوى الهزات بلغت 4.9. درجة بمقياس ريختر، ومركزها على بعد 81 كم شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكى وعمق 46 كم تحت قاع البحر.

فيما بلغت قوة الهزة الثانية 4.7 درجة، وكان مركزها خليج أفاتشينسكي على بعد 142 كم جَنُوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وعلى عمق 38 كم، ووقعت الهزة الثالثة وقوتها 4.0 درجات بمقياس ريختر على بعد 136 كم جَنُوب شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

غير أنه لم يتم الإعلان عن وقوع أضرار مادية أوبشرية في المنطقة أو تهديد بحدوث تسونامي نتيجة هذه الهزات الأرضية.