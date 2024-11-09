ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة سكك حديدية في باكستان

قالت الشرطة ومسؤولون آخرون إن حصيلة قتلى الانفجار، الذي هز محطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا بجنوب غرب باكستان، ارتفعت إلى ما لا يقل عن 24 شخصا.

وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار القنبلة الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال معظم جاه أنصاري المفتش العام للشرطة في بلوشستان إن 24 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن بسبب الانفجار الذي وقع في محطة السكك الحديدية والتي عادة ما تكون مزدحمة في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف "الهدف كان أفرادا في الجيش من مدرسة المشاة"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، ما يرجح فرضية ارتفاع جديد لحصيلة القتلى.

وقال حمزة شفقت مفوض كويتا إن من بين القتلى 16 جنديا.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقل 13 شخصا وإصابة 25.

وأعلنت جماعة محلية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وسائل الإعلام.

وقال الدكتور وسيم بايج، وهو متحدث باسم مستشفى "حتى الآن، نُقل 44 مصابا إلى مستشفى مدني".

وقال محمد بلوش قائد عمليات الشرطة إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري على ما يبدو، وإن التحقيقات جارية لجمع المزيد من المعلومات.

وأضاف "الانفجار وقع داخل محطة السكك الحديدية عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته".

وفي أغسطس الماضي، قُتل ما لا يقل عن 73 شخصا في إقليم بلوشستان بعد أن هاجم المسلحون مراكز للشرطة وخطوطا للسكك الحديدية وطرقا سريعة.

وكانت تلك الهجمات الأوسع نطاقا منذ سنوات.