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تحديد موعد لقاء بايدن مع خلفه المنتخب ترامب

صورة مجمعة لترامب وبايدن
9 نوفمبر 2024 21:11

قالت متحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجتمعان يوم الأربعاء في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.
من المقرر أن يبدأ ترامب مهام منصبه في 20 يناير 2025، وذلك بعد فوزه على كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر الجاري.
وأوضحت جان بيير، في بيان "بدعوة من الرئيس بايدن، سيجتمع هو والرئيس المنتخب ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء".
يهدف الاجتماع إلى إعداد تسلم إدارة ترامب المقبلة مقاليد الحكم.
وسبق أن أعلن هذا الاجتماع من دون تحديد موعد له.
وتعهد بايدن بضمان انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب.
كان بايدن سعى، في البداية، إلى إعادة انتخابه. لكنه خرج من السباق، في يوليو الماضي، عقب مناظرة تلفزيونية مع ترامب.

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المصدر: وكالات
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