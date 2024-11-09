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ألمانيا تخلّد ذكرى سقوط جدار برلين

الرئيس الألماني (الأول من اليمين) وعمدة برلين كاي فيغنر خلال تخليد ذكرى سقوط جدار برلين
9 نوفمبر 2024 22:29

احتفلت العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة والثلاثين لسقوط جدار برلين الذي كان يقسم المدينة ذات يوم بتنظيم فعاليات عدة بينها "مهرجان الحرية".
شارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في فعالية رئيسية ووضع وردة عند النصب التذكاري لجدار برلين إلى جانب العديد من المسؤولين.

وألقى عمدة برلين كاي فيغنر كلمة بهذه المناسبة. وقال فيغنر "كانت تلك لحظات لا تصدق، وساعات وأيام لا تصدق"، مشيرا إلى أن ذكرى سقوط جدار برلين تستدعي أحداثا إيجابية. وأضاف العمدة أنه يأمل أن تعود روح التفاؤل والتضامن المستمدة من من ذلك الوقت. 
واستقبل "مهرجان الحرية"، عشرات الآلاف من الزوار.

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وفي معرض ضخم مفتوح في الهواء الطلق، عرض 5 آلاف ملصق في وسط المدينة على طول مسار الجدار السابق.
وتجمع الملصقات بين مطالب المتظاهرين في خريف عام 1989 وتطلعات اليوم، وقد تم إنشاؤها في ورش عمل في مدارس وكنائس وجمعيات ومشاريع ثقافية.

  • لافتات ولوحات فنية على طول مسار جدار برلين الذي كان يقسم المدينة
    لافتات ولوحات فنية على طول مسار جدار برلين الذي كان يقسم المدينة

كما أقيم حفل موسيقي في المساء على طول مسار الجدار الذي يبلغ 4 كيلومترات. وبحسب المنظمين، سيعزف 700 موسيقي محترف وهاو "موسيقى تصويرية للحرية" في وقت متزامن على مسارح مختلفة.

المصدر: وكالات
جدار برلين
سقوط جدار برلين
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