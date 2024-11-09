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الإمارات: حريصون على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع البرازيل

طارق حميد الطاير ورودريغو باتشيكو وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
10 نوفمبر 2024 01:09

برازيليا (وام) 

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التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي رودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية البرازيل.
حضر اللقاء، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس.
وأكد الدكتور طارق حميد الطاير حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها وعلاقتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين والشعبين الصديقين خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عام 2019، ما يؤكد الالتزام المشترك للبلدين باستثمار الفرص المتاحة، لتعزيز وترسيخ هذه العلاقة المتميزة على مختلف الأصعدة.
وأشار الطاير إلى أن التعاون الثنائي القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية البرازيل الاتحادية في مجموعة العشرين، وبريكس، يؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الحوار في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
من جانبه أشاد معالي رودريغو باتشيكو بالعلاقات الثنائية والبرلمانية التي تربط البلدين والمجلسين، ما يؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك في توحيد المواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام في المحافل البرلمانية.

الإمارات
البرازيل
المجلس الوطني الاتحادي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
مجموعة العشرين
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طارق حميد الطاير ورودريغو باتشيكو وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
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