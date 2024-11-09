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«البرلمان العربي» يدعو لوقف محاولات تصفية «أونروا»

محمد اليماحي خلال ترؤسه جلسة للبرلمان العربي (من المصدر)
10 نوفمبر 2024 01:08

القاهرة (الاتحاد) 

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دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أمس، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى التحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وقال البرلمان العربي في بيان إن ذلك جاء في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، حذر فيها أيضاً من خطورة محاولات الاحتلال إنهاء دور «الأونروا» وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 
ولفت إلى أن «الأونروا» ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية. 
وشدد اليماحي في هذا المجال على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الوكالة الأممية وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم الاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكداً أنه «لا بديل عنه». وطالب البرلمانات الدولية والإقليمية باتخاذ موقف حازم لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والتزامه بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين العزل المستمرة منذ أكثر من عام. 
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها محاولات الاحتلال للتعدي عليها.

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