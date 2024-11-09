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الأمم المتحدة: فيضانات جنوب السودان طالت 1.4 مليون شخص

الأمم المتحدة: فيضانات جنوب السودان طالت 1.4 مليون شخص
10 نوفمبر 2024 01:08

جوبا (وكالات)

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس، أن الفيضانات التي شهدتها دولة جنوب السودان خلال العام الجاري طالت 1.4 مليون شخص وشردت 379 ألفاً. وقال «أوتشا»، في بيانٍ أمس، إن الفيضانات التي وقعت العام الجاري في جنوب السودان تعتبر الأسوأ خلال السنوات الأخيرة، إذ أثرت على 1.4 مليون شخص من أصل 10.6 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد. 
وأكدت الأمم المتحدة حدوث تأخير في تقديم المساعدات الإنسانية، بسبب صعوبة وصول فرق الاستجابة إلى المتضررين في أنحاء جنوب السودان. وأشارت إلى تسجيل زيادة حالات الإصابة بالملاريا في البلاد، وهو ما أضعف النظام الصحي وزاد من تعقيد الوضع في المناطق المتأثرة بالفيضانات.
وكان «أوتشا» قد حذّر في أغسطس الماضي من أن الفيضانات الناجمة عن أمطار شهر مايو الغزيرة يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى 3.3 مليون شخص في جنوب السودان، لا سيما المناطق التي لم تتعافَ بعد من الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد بين عامي 2019 و2022، وأدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في مختلف مناطقها.

الأمم المتحدة
فيضانات
جنوب السودان
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
أوتشا
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