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الكرملين: "إشارات إيجابية" من ترامب بشأن أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف مضادة للدبابات في منطقة دونيتسك
10 نوفمبر 2024 16:57

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أنه يرى "إشارات إيجابية" في موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، مع تحذيره من صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه سلوكه عند توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية نشرت الأحد "الإشارات إيجابية. قال ترامب، أثناء حملته إنه ينظر إلى ذلك (الأزمة في أوكرانيا) من خلال اتفاقات، وإنه يستطيع إبرام اتفاق يمكن أن يؤدي إلى السلام".
وأضاف بيسكوف "على الأقل، يتحدث (ترامب) عن السلام وليس عن المواجهة. إنه لا يتحدث عن رغبته في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
وبحسب بيسكوف، فإنه لا يمكن أيضا توقع "إلى أي مدى سيلتزم (ترامب) بالتصريحات التي أدلى بها خلال الحملة الانتخابية"، مشيرا إلى أن الوقت سيثبت ما إذا كان فوزه يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ولم يحدد ترامب كيف ينوي التوصل إلى اتفاق سلام أو ما هي الشروط التي يقترحها.
كان ترامب أعلن، خلال حملته الانتخابية، أنه يستطيع إحلال السلام في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

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المصدر: وكالات
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