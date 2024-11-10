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روسيا وأوكرانيا تتبادلان أكبر عدد من الهجمات

ضباط يتفقدون بقايا طائرة مسيرة سقطت قرب موسكو
10 نوفمبر 2024 18:48

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات قياسية بطائرات مسيّرة خلال الليل منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وتعرضت أوكرانيا إلى عدد غير مسبوق من الهجمات بالمسيّرات بلغ 145، بحسب ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي.
وكتب زيلينسكي، في منشور على منصة "اكس": "أطلقت الليلة الماضية 145 مسيّرة وطائرات مسيّرة هجومية أخرى ضد أوكرانيا"، داعيا شركاء كييف الغربيين إلى زيادة الإمدادات للمساعدة في حماية أجواء البلاد.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 70 طائرة مسيّرة بينها 34 طائرة من دون طيار في أجواء منطقة العاصمة موسكو وحدها، في أكبر هجوم من نوعه يستهدف العاصمة الروسية منذ بدء الأزمة.
وتسبب الهجوم بوقف حركة الملاحة مؤقتا في المطارات الثلاثة للعاصمة الروسية، وأدى إلى إصابة امرأة في الثانية والخمسين من عمرها وإشعال النيران في منزلين في قرية "ستانوفوي" في منطقة موسكو، بحسب مسؤولين روس.
وفي أجواء منطقة موسكو، أشار المسؤولون إلى أن المسيّرات تمّ إسقاطها فوق مقاطعات رامنسكوي وكولومنا ودوموديدوفو.

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المصدر: وكالات
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