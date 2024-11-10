بوتين يوقع معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معاهدة الدفاع المشترك مع كوريا الشمالية.

أبرمت هذه المعاهدة خلال زيارة لبوتين إلى بيونغ يانغ في يونيو الماضي، وتنص خصوصا على "مساعدة عسكرية فورية" متبادلة في حال وقوع هجوم ضد أحد البلدين.

وصادق مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي على هذه المعاهدة في 8 نوفمبر وكان يجب أن يوقعها الرئيس الروسي لتدخل حيز التنفيذ.

ونشر الكرملين قانون المصادقة على المعاهدة على موقعه الإلكتروني، مساء أمس السبت.

يضفي الاتفاق طابعا رسميا على التعاون الأمني بين البلدين.

كما يلزم الاتفاق البلدين بالتعاون دوليا بغية التصدي للعقوبات الغربية وتنسيق مواقفهما في الأمم المتحدة.

ووصف بوتين، في يونيو الماضي، الاتفاق بأنه "وثيقة ثورية".