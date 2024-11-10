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زلزالان قويان يهزان كوبا

زلزال
10 نوفمبر 2024 20:29

ضرب زلزال جديد بقوة 6,8 درجات جنوب كوبا، اليوم الأحد، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعيد هزة أولى على عمق ضحل لم تؤد إلى إنذار باحتمال حصول موجة مد.
وقال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن الهزة الثانية وقعت على عمق 23,5 كيلومترا في البحر على بعد حوالى 25 ميلا بحريا عن ساحل "بارتولوميه ماسو" وبالقرب من الهزة الأولى التي وقعت قبل ساعة.
وأوضح المعهد الأميركي أن الهزة الأولى بلغت شدتها 5,9 درجات.
كان مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أعلن أن زلزالا هز منطقة كوبا، اليوم الأحد، ارتفعت قوته إلى 6.6 درجة على مقياس ريختر.
كان المركز قد أفاد، في وقت سابق اليوم، بأن شدة الزلزال كانت 5.8 درجة.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
بدورها، "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، التابعة للمركز الوطني للأرصاد، زلزالا بقوة 6.6 درجة في سواحل كوبا الساعة 20:49، الموافق 10/11/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات"، وفقا لما نقله المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس".
وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لا يتوقع حدوث تسونامي بعد الزلزال الأول.
ولم ترد، على الفور، أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية.

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المصدر: رويترز
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