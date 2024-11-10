سكرتير مجلس الأمن الروسي يبدأ زيارة للصين غدا

ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو سيزور الصين في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر حيث سيجتمع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وعدد آخر من كبار المسؤولين.

وقال مجلس الأمن الروسي، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية رسمية إن شويغو يعتزم إجراء "مشاورات بشأن قضايا الأمن الاستراتيجي".

وعززت موسكو وبكين علاقاتها العسكرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف المجلس أن شويغو ووانغ سيبحثان "مشاكل الأمن الدولي والإقليمي الراهنة، فضلا عن مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي".

كان شويغو وزيرا للدفاع خلال العامين الأولين من الأزمة الأوكرانية، قبل أن يعينه بوتين سكرتيرا لمجلس الأمن في مايو الماضي.

وسيلتقي شويغو أيضا المسؤول الأمني الصيني الكبير تشين وينكينغ الذي يرأس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية للحزب الشيوعي الحاكم.