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سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي

سويسرا.. إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي
11 نوفمبر 2024 01:32

جنيف (وكالات)

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تتعرض قرية برينز، بشرقي سويسرا، مرة أخرى لخطر انهيار أرضي ضخم، مما دفع السلطات إلى الاستعداد لإخلائها. وأوضحت إدارة القرية الواقعة في كانتون جراوبوندن بشرقي سويسرا أن ما يصل إلى 1.2 مليون متر مكعب من الركام الصخري قد ينحدر إلى الوادي ويصل إلى القرية. وقد تم إبلاغ سكان برينز، البالغ عددهم حوالي 90 شخصاً، بأنهم قد يضطرون لمغادرة منازلهم في الأيام المقبلة، وفي أسوأ الحالات قد لا يتمكنون من العودة لعدة أشهر. ولم يحدد بعد موعد أو اتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة. ويتحرك الركام حالياً بمعدل حوالي 25 سنتيمتراً يومياً. وقد تؤدي الأمطار أو الانهيارات الصخرية في منطقة تراكم الركام إلى زيادة السرعة لتصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة أو أكثر.

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