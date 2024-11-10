مقتل 6 مسلحين شمال باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قتلت قوات الأمن الباكستانية ستة مسلحين، خلال عملية استخباراتية في منطقة سبينوام بمقاطعة وزيرستان الشمالية. وذكرت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أنه تم تنفيذ العملية بناء على تقارير عن وجود مسلحين في المنطقة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية. وخلال العملية، اشتبكت قوات خاصة مع مسلحين، مما أسفر عن مقتل ستة منهم وإصابة ستة آخرين. وتم العثور على أسلحة وذخيرة، كانت بحوزة المسلحين، الذين كانوا ضالعين في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى قتل مدنيين أبرياء.