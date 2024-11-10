مصر تشدد مجدداً على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي موقف القاهرة الرافض لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية في الرياض.

وشدد الوزير المصري لمصطفى على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم الكامل لتمكين السلطة الفلسطينية.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كامل وغير مشروط، معرباً عن إدانته الكاملة لاستمرار العدوان الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية كافة الهادفة لحظر عمل وكالة «الأونروا»، مشدداً على أهمية التحرك في المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم للوكالة وحمايتها.

وأشار إلى أن مصر استقبلت ووفرت الرعاية الصحية لآلاف من الجرحى الفلسطينيين، بالإضافة إلى تطعيم آلاف الأطفال، وتقديم الدعم اللازم لالتحاق آلاف من الطلبة الفلسطينيين بالتعليم، سواء من خلال وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وفي السياق، شدد الوزير المصري، خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بصورة فورية.

ودان عبد العاطي، «العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية».