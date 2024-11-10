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مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار المثمرة في بيت لحم

مستوطنون يقطعون عشرات الأشجار المثمرة في بيت لحم
11 نوفمبر 2024 01:31

رام الله (الاتحاد)

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أقدم مستوطنون إسرائيليون، أمس، على اقتلاع نحو 40 شجرة في بلدة «نحالين» غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكر رئيس بلدية «نحالين»، جمال نجاجرة، أن «مجموعة مستوطنين من مستوطنة بيتار عيليت، المقامة على أراضي البلدة وبلدات مجاورة، اقتحموا منطقة عين فارس، غرب بلدة نحالين».
وأضاف أنهم «قطعوا السياج المحيط بإحدى الأراضي، وأقدموا على قطع نحو 40 شجرة زيتون وعنب ولوز».
وبين نجاجرة أن أراضي البلدة تتعرض لهجمات مستوطنين بشكل متكرر، وتم قطع حوالي 120 شجرة، منذ بداية نوفمبر الجاري.
وفي سياق متصل، منع الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، أمس، مزارعين فلسطينيين من قطف ثمار الزيتون وحال دون تمكنهم من دخول أراضيهم بمنطقة «تل الرميدة» وسط الخليل.
وقال مصدر محلي: «إن الجيش الإسرائيلي حرم المزارعين من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم بـ(تل الرميدة)، وأجبرهم على مغادرة المنطقة».
وتنتشر في قلب الخليل عدة بؤر استيطانية يسكنها نحو 500 مستوطن، وسط انتشار عسكري لمئات الجنود الإسرائيليين.
وفي بيان لها الأسبوع الماضي، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية: «إن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نفذوا 1490 اعتداء في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال أكتوبر المنصرم».

الضفة الغربية
فلسطين
مستوطنون
إسرائيل
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