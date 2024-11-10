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الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»

مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
11 نوفمبر 2024 01:32

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وفي استجابة عاجلة للنقص الحاد في المستلزمات الطبية بقطاع غزة، قامت عملية «الفارس الشهم 3»، بتقديم المساعدة الطبية، حيث شملت الجهود التي قامت بها الحملة تزويد مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، بالأدوية والمستلزمات الأساسية التي يحتاجها بشدة.
وتهدف هذه العملية إلى دعم المستشفيات وتخفيف الأزمات الصحية الناتجة عن نقص الموارد الطبية الضرورية في القطاع، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي هناك.
وقال الدكتور محمد اربيع، منسق لجنة المساعدات، إنه جرى تقديم بعض المستلزمات الطبية لمجمع ناصر لتوزيعها على المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، والتي تستقبل أكثر من مليون شخص وتستقبل يومياً آلاف الجرحى والمصابين.
وقبل أيام عدة، زار فريق عملية «الفارس الشهم 3» مستشفى العودة في النصيرات بوسط قطاع غزة، حيث قدّم طروداً غذائية وصحية للعاملين والمرضى في المستشفى، في بادرة تعكس التعاون الوثيق بين الفريق والمستشفى، وتهدف إلى دعم الطواقم الطبية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمرضى وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
ووزّع متطوعو «الفارس الشهم 3» الطرود الصحية والإغاثية كجزء من مبادراتهم الإنسانية في قطاع غزة، التي تسعى إلى مساندة العائلات النازحة وتخفيف معاناتهم اليومية، خاصةً في ظل نقص الغذاء الناتج عن استمرار الأزمة.
الجدير بالذكر، أن عملية «الفارس الشهم 3» تواصل تقديم المبادرات الإغاثية في مختلف المستشفيات ومراكز الإيواء، بما يشمل الدعم للعائلات النازحة والإمدادات الطبية للمؤسسات الصحية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.

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حرب غزة
الفارس الشهم 3
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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