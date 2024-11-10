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بايدن يستقبل غداً الرئيس الإسرائيلي في البيت الأبيض

جو بايدن
11 نوفمبر 2024 01:32

واشنطن (وكالات)

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أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي، أمس، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل في البيت الأبيض غداً الثلاثاء، الرئيس الإسرائيلي يسحق هرتسوغ، مشيراً إلى أن الرئيسين سيبحثان الأزمات في غزة ولبنان.
وفي سياق آخر، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، إن الولايات المتحدة ستجري تقييماً عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل بخصوص رسالة كتبها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الشهر الماضي، لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وزعم سوليفان، في لقاء صحفي، أن «حماس هي التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وليس إسرائيل». 

جو بايدن
إسرائيل
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
يتسحاق هرتسوغ
غزة
لبنان
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