بايدن يعتزم إنفاق المليارات لدعم أوكرانيا قبل رئاسة ترامب

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم الأحد، أن البيت الأبيض يعتزم إنفاق ما تبقى من التمويل المخصص لدعم أوكرانيا والبالغ 6 مليارات دولار أميركي قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا في يناير، محذرا من مخاطر إنهاء الدعم الأميركي لكييف على العالم.

وقال ساليفان لبرنامج "فايس ذا نايشن"، عبر محطة "سي بي اس"، إن الرئيس جو بايدن سيناقش أهم قضايا السياسة الخارجية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلال لقائهما الأربعاء في المكتب البيضوي.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أن اللقاء سيكون فرصة لبايدن "لشرح رؤيته للأمور والموقف منها للرئيس ترامب"، وكذلك البحث في "كيفية تعامل الرئيس ترامب مع هذه القضايا عندما يتولى منصبه".

وقاد بايدن تحالفا دوليا لدعم أوكرانيا، وهو جهد وصل إلى مرحلة حساسة بعد المكاسب العسكرية الروسية.

في المقابل، يشدد ترامب على أن بامكانه إنهاء الحرب في "يوم واحد"، وحتى قبل توليه منصبه، مفترضا أن ذلك قد يتم عبر اتفاق يتطلب من كييف بعض التنازل.

وقال ساليفان إن الهدف الرئيسي لإدارة بايدن، في أشهرها الأخيرة، يتمثل في "وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن بساحة المعركة حتى تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات".