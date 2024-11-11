الفلبين تخلي 2500 قرية قبل وصول إعصار "توراجي"

أعلنت الحكومة الفلبينية الأحد أنه طُلب من سكان 2500 قرية إخلاء منازلهم مع اقتراب الإعصار توراجي من شمال البلاد، في أعقاب ثلاثة أعاصير قوية ضربت الفلبين في أقل من شهر.



ولا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في مراكز إيواء أو منازل أقاربهم بعدما دمرت الأعاصير ترامي وكونغ-ري ووينشينغ منازلهم.



وقال وزير الداخلية والحكومات المحلية جونفيك ريمولا، إن الأعاصير الثلاثة السابقة أودت بحياة 159 شخصاً، ومع نزقع اقتراب توراجي من اليابسة الاثنين، صدرت أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاغايان فالي وكورديليرا الشمالية.

وأضاف ريمولا الأحد "التربة في تلك المناطق مشبعة جداً الآن وخطر الانهيارات الأرضية مرتفع للغاية"، محذراً "نشدد على أن أوامر الإخلاء بالغة الأهمية".



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إنه من المتوقع أن يتسبب إعصار توراجي الذي يترافق مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة، بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية عندما يضرب اليابسة فوق مقاطعتي أورورا وإيزابيلا الشماليتين.

كما جهز الجيش والشرطة ما لا يقل عن 14 طائرة للإنقاذ ونقل المواد الغذائية إلى المناطق التي قد يعزلها الإعصار.



وقالت وكالة الكوارث الإقليمية في تقرير الأحد إن نحو 51 ألف شخص لا يزالون نازحين في مقاطعة كاغايان المتضررة شمال مانيلا، مع استمرار انقطاع الكهرباء عن سبع بلدات على الأقل.



وقبل أسابيع، خلف إعصاراً ترامي وكونغ ري معا 158 قتيلاً، وفقاً لوكالة الكوارث الوطنية.

ويضرب حوالي 20 عاصفة وإعصاراً قوياً الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام.



