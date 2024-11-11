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ترامب يسعى لتمرير تشكيل حكومته بدون موافقة مجلس الشيوخ

ترامب يسعى لتمرير تشكيل حكومته بدون موافقة مجلس الشيوخ
11 نوفمبر 2024 12:25

طالب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد المشرعين الجمهوريين بالسماح له بتعيين مسؤولين رئيسيين دون تصويت مجلس الشيوخ.

ويعكف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على اختيار زعيمهم المقبل الذي سيمارس سلطة كبيرة في يناير المقبل بعد أن استعاد الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ من الديموقراطيين، وإن كان ذلك بغالبية ضئيلة.

بموجب الدستور الأميركي، يجب أن يصوت مجلس الشيوخ للموافقة على الترشيحات التي يقدمها الرئيس للمناصب التنفيذية العليا، مثل المناصب الوزارية والتعيينات القضائية.

لكن هناك بند دستوري يسمح للرؤساء بتجاوز تصويت مجلس الشيوخ إذا كان المجلس في عطلة طويلة.




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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
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