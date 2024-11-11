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إنذار من قصف جوي في كل أنحاء أوكرانيا

آثار قصف ومعارك في زابوريجيا
11 نوفمبر 2024 17:35

أصدرت السلطات الأوكرانية إنذارا من قصف جوي في كامل أنحاء البلاد تقريبا، اليوم الاثنين، وذلك بعد سلسلة ضربات خلال الليل تسببت بسقوط ستة قتلى على الأقل في جنوب البلاد.
وحذر سلاح الجو الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام "انتباه! خطر صواريخ في عموم أوكرانيا".
وقتل خلال الليل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرون بجروح في ضربات على ميكولاييف وزابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وفق السلطات المحلية.
وأفاد حاكم منطقة ميكولاييف فيتالي كيم على تلغرام "اندلعت حرائق في مبان في المدينة، وكل أجهزة الطوارئ على الأرض".
وكان  أولكسندر سنكيفيتش رئيس بلدية ميكولاييف أعلن، قبل ذلك عبر تلغرام، أن المدينة هوجمت مجددا بمسيرات.
من الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض أربع مسيرات أوكرانية فوق منطقة فورونيج المحاذية لأوكرانيا.
وكان البلدان نفذا في الليلة السابقة هجمات بمسيرات غير مسبوقة من حيث حجمها.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
قصف
زابوريجيا
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