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الكرملين يردّ على تقارير عن حصول مكالمة بين بوتين وترامب

صورة مجمعة لترامب وبوتين
11 نوفمبر 2024 19:02

رد الكرملين، اليوم الاثنين، على تقارير إخبارية أفادت بحصول مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ونفت الرئاسة الروسية ما أوردته صحيفة أميركية بشأن الاتصال الهاتفي، مشيرة إلى أن موسكو لم تتلق بعد أي مؤشرات من الحلفاء الغربيين لكييف عن استعدادهم للبحث في سبل إنهاء أزمة أوكرانيا.
كانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت، أمس الأحد نقلا عن مصادر لم تكشفها، أن ترامب الذي سينصّب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، تحدث إلى الرئيس الروسي وحضّه على عدم تصعيد الأزمة في أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين إن ما أوردته الصحيفة "لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق... هذا ببساطة نبأ كاذب"، مضيفا "حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة" لإجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.
وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، في تصريح صحافي، إنه "لن يعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة آخرين". وكان ترامب تحدث الأسبوع الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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