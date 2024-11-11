ترامب يواصل اختيار أعضاء إدارته المقبلة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في بيان اليوم الاثنين، إنه اختار النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليس ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال ترامب "يشرفني أن أرشح... إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليس مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أميركا أولا".

وستيفانيك، وهي نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، حليفة قوية لترامب.

يعقد ترامب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير المقبل.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، يوم الجمعة، أن ترامب التقى بالمستثمر البارز سكوت بيسنت، وهو مرشح محتمل لمنصب وزير الخزانة.

وسبق للرئيس الجمهوري السابق أن أعلن تعيين مديرة حملته سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض.

كما أعلن ترامب أنه سيعيّن توم هومان مسؤولا عن الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة في الإدارة المقبلة