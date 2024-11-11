الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يواصل اختيار أعضاء إدارته المقبلة

إليس ستيفانيك إلى جانب ترامب خلال تجمع انتخابي
11 نوفمبر 2024 19:54

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في بيان اليوم الاثنين، إنه اختار النائبة المنتمية للحزب الجمهوري إليس ستيفانيك لتشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وقال ترامب "يشرفني أن أرشح... إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليس مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أميركا أولا".
وستيفانيك، وهي نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، حليفة قوية لترامب.
يعقد ترامب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير المقبل.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، يوم الجمعة، أن ترامب التقى بالمستثمر البارز سكوت بيسنت، وهو مرشح محتمل لمنصب وزير الخزانة.
وسبق للرئيس الجمهوري السابق أن أعلن تعيين مديرة حملته سوزي وايلز كبيرة موظفي البيت الأبيض.
كما أعلن ترامب أنه سيعيّن توم هومان مسؤولا عن الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة في الإدارة المقبلة

أخبار ذات صلة
الكرملين يردّ على تقارير عن حصول مكالمة بين بوتين وترامب
ترامب يسعى لتمرير تشكيل حكومته بدون موافقة مجلس الشيوخ
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
تعيين
الإدارة الأميركية
إليس ستيفانيك
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
طلاب في بريطانيا
الترفيه
الجامعات البريطانية تواجه أزمة الطلاب الأجانب
اليوم 20:30
الأساتذة يتألقون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
الأساتذة يتألقون في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 20:29
لأول مرة.. "كليفلاند كلينك أبوظبي" يستأصل سرطان الثدي بالروبوت
علوم الدار
لأول مرة.. "كليفلاند كلينك أبوظبي" يستأصل سرطان الثدي بالروبوت
اليوم 20:14
دوريات 2024/2025 بين «الحُكم المُبكّر» و«البطل المُتعثّر»!
الرياضة
دوريات 2024/2025 بين «الحُكم المُبكّر» و«البطل المُتعثّر»!
اليوم 20:00
إليس ستيفانيك إلى جانب ترامب خلال تجمع انتخابي
الأخبار العالمية
ترامب يواصل اختيار أعضاء إدارته المقبلة
اليوم 19:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©