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حزب الخضر يطالب بانتخابات مبكرة في ألمانيا

شولتس في حديث مع أعضاء من الحزب الديمقراطي الاجتماعي
11 نوفمبر 2024 21:17

قال حزب الخضر، الحليف المتبقي في ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، إنه منفتح على إجراء تصويت برلماني توطئة لإجراء انتخابات مبكرة، لينضم بذلك إلى أحزاب المعارضة في مطالبتها شولتس بتوضيح خططه خلال هذا الأسبوع.
كان شولتس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعتزم في الأصل الدعوة إلى تصويت على الثقة في البرلمان يوم 15 يناير المقبل، في إطار خطوة أولى تنص عليها القواعد الدستورية الألمانية لتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات مبكرة، وذلك في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية الأسبوع الماضي.
وانضم حزب الخضر إلى حليفه السابق، الحزب الديمقراطي الحر، بالإضافة إلى الأحزاب المحافظة المعارضة في مطالبة شولتس بالتحرك بشكل أسرع.
وفقد ائتلاف شولتس أغلبيته البرلمانية يوم الأربعاء الماضي عندما انسحب الحزب الديمقراطي الحر اعتراضا على توجهات شركائه الأكثر ميولا للتيار اليساري لزيادة الإنفاق حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى الاقتراض الحكومي.
وتعتمد الحكومة الألمانية في الوقت الراهن على أحزاب المعارضة لإقرار التشريعات ومن بينها ميزانية 2025.
ويقول حزب المعارضة، الذي يتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي، إن شولتس يؤخر الانتخابات أملا في تحقيق بعض المكاسب السياسية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء اللجان الانتخابية الوطنية والإقليمية مؤتمرا عبر الفيديو لمناقشة مدى سرعة إمكانية إجراء الانتخابات.

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المصدر: وكالات
ألمانيا
الائتلاف الحاكم
أولاف شولتس
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