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«التعاون الخليجي» يؤكد دعم جهود العراق لتحقيق الأمن والاستقرار

جاسم البديوي
12 نوفمبر 2024 01:47

الرياض (الاتحاد) 

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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، الدكتور محمد الحسان، سبل تعزيز التعاون بين المجلس والبعثة الأممية. 
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء بين البديوي والحسان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة توليه منصبه الجديد في بعثة «يونامي»، حيث استعرضا آخر التطورات في المنطقة. 
وقالت إن البديوي أشاد خلال اللقاء بجهود «يونامي» في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. 
وأكد موقف مجلس التعاون الثابت تجاه العراق ودعمه الجهود «لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وهويته العربية ووحدته الوطنية».

مجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي
الأمم المتحدة
العراق
الرياض
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