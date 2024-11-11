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ترامب يعين «قيصر الحدود» لإدارة ملف الهجرة

ترامب يحيي النائبة إليز ستيفانيك (التي ستتولى منصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة) خلال حدث انتخابي سابق في كونكورد (أ ف ب)
12 نوفمبر 2024 01:47

واشنطن (وكالات)

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أنه سيعيّن المتشدد توم هومان، الملقب بـ«قيصر الحدود»، مسؤولاً عن الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة «آي سي إي» في الإدارة المقبلة، واختار نائبة عن نيويورك لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة.
وتعهّد ترامب بإطلاق أكبر عملية لترحيل المهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة منذ اليوم الأول لولايته التي تبدأ رسمياً في يناير 2025.
وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة آي سي إي والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب وسيكون مسؤولاً عن أمن حدودنا (قيصر الحدود)».
وأضاف «أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه لمراقبة حدودنا وضبطها»، مشيراً إلى أنه سيكون مسؤولاً عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم إلى بلادهم.
 وظهر هومان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو، وقال لمؤيديه لدي رسالة لملايين المهاجرين غير النظاميين الذين سمح لهم جو بايدن بدخول بلادنا، «من الأفضل أن تبدأوا حزم حقائبكم الآن».
وترأس هومان الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب السابقة «2017 - 2021». وبدأ ترامب في الأيام الماضية بالإعلان عن بعض التعيينات في إدارته المقبلة، بعد فوزه الكبير على الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت في الخامس من نوفمبر.
 وسبق للرئيس الجمهوري السابق أن أعلن تعيين مديرة حملته سوزي وايلز رئيسة لموظفي البيت الأبيض. كما أعلن في تصريحات لوسائل الإعلام الأميركية أمس تعيين النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقال في بيان لصحيفة «نيويورك بوست»، «يشرفني أن أعيّن إليز ستيفانيك سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إليز مدافعة قوية ومثابرة وذكية بشكل لا يصدق من أجل أميركا».
في غضون ذلك، يعتزم الرئيس المنتخب استخدام سلطته في الحزب الجمهوري لتمرير تشكيل حكومته - دون موافقة مجلس الشيوخ، حسبما ينص القانون الأميركي. 
ويحاول ترامب الاستفادة من الدور القيادي المرغوب لمجلس الشيوخ على أساس استعداد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السماح له القيام بذلك. وكتب ترامب عبر منصة «إكس»: «أي نائب جمهوري يسعى لمنصب قيادي مرغوب فيه في مجلس الشيوخ الأميركي يجب أن يوافق على التعيينات الرئيسية (في مجلس الشيوخ)!». 
ولكنه طالب في الوقت نفسه بعدم الموافقة على تعيين أي قضاة خلال هذه الفترة؛ لأن الديمقراطيين يسعون لتمرير قضاتهم في الوقت الذي يتصارع فيه الجمهوريون على القيادة، هذا أمر غير مقبول، شكراً لكم! 
ووفقاً للقواعد، فإنه يتعين عرض أي تشكيل حكومي على لجنة بمجلس الشيوخ أولاً قبل أن يصوت الكونجرس بأكمله على التشكيل. 
ولكن الرئيس ربما يجري تعيينات رئيسية مؤقتة عندما لا ينعقد مجلس الشيوخ لمدة 10 أيام على الأقل. وهذا يهدف لضمان قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات. ومن أجل استمرار هذه التعيينات، يتعين أن تتم الموافقة عليها قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس الشيوخ. وبعدما تحدث ترامب عن ما يعتزم القيام به، أعرب أبرز المرشحين لزعامة الأغلبية في مجلس الشيوخ عن تأييدهم له.

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