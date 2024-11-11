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«الصحة العالمية»: الوضع في شمال غزة كارثي ويتجه للأسوأ

جرحى ينتظرون العلاج في مستشفى شمال قطاع غزة (أرشيفية)
12 نوفمبر 2024 01:47

غزة (الاتحاد)

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي، أمس، إن الوضع في شمال غزة «كارثي»، لافتةً إلى أنه رغم التحذيرات التي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة وشيكة في الشمال، «إلا أنه لم يتغير شيء، بل ربما انزلق الوضع إلى الأسوأ». وأضافت المسؤولة الأممية: «نحن نعمل بلا كلل، وسط هذا العنف المستمر، للحفاظ على تشغيل المستشفيات، وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة». وتابعت: «كل عملية إجلاء آمن لمريض واحد تعتبر إنجازاً، من المهم أيضاً أن نتذكر أن الإجلاء يعني عبور المرضى ومرافقيهم للحدود، متخلين عما تبقى من منازلهم ومجتمعاتهم المحلية، وتاركين وراءهم عائلاتهم وأصدقاءهم محاصرين في الحرب».
وفي سياق متصل، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى فتح جميع المعابر في قطاع غزة.وقالت بيربوك، في بيان: «لم يحدث خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أن دخل قطاع غزة مثل هذا القدر الضئيل من المساعدات». وأضافت بيربوك أن «إسرائيل قدمت وعوداً مراراً وتكراراً في هذا الصدد، لكنها فشلت في الوفاء بها».

منظمة الصحة العالمية
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