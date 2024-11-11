الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس

مساعدات الإمارات أسهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
12 نوفمبر 2024 01:47

وليد عبدالرحمن (غزة) 

أخبار ذات صلة
عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف
إسرائيل تعلن توسيع العمليات العسكرية في لبنان

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقدم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» آلاف الوجبات الغذائية على العائلات النازحة، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي يعيش فيها آلاف السكان بعد الخروج من منازلهم قسراً، وذلك ضمن مشروع «تكيات الخير الإماراتية»، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية والطعام للأسر النازحة في قطاع غزة. 
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، لإسعاف الوضع الكارثي الذي تعيشة العائلات، حيث تُقدم المواد الغذائية لهم، وتحاول الوصول لكافة الفئات المتضررة لمساندتهم ودعمهم بكافة المستلزمات الأساسية، وتقدم المساعدات في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوح، وإسعاف الوضع الكارثي في القطاع بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية.
وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.

الإمارات
الفارس الشهم 3
خان يونس
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
حرب غزة
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات أسهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس
12 نوفمبر 2024
فلسطيني يتفقد سيارة أحرقها مستوطنون قرب سلفيت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف
12 نوفمبر 2024
رجل يقف قرب منزل مدمر جراء غارة إسرائيلية في قرية «القصر» بشرق لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعلن توسيع العمليات العسكرية في لبنان
12 نوفمبر 2024
ترامب يحيي النائبة إليز ستيفانيك (التي ستتولى منصب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة) خلال حدث انتخابي سابق في كونكورد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يعين «قيصر الحدود» لإدارة ملف الهجرة
12 نوفمبر 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الهجرة الدولية»: 26 مليون شخص نزحوا داخلياً 2023
12 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©