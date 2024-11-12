قادة عالميون يتحدثون في الجلسة العامة لقمة "كوب 29" للمناخ

من المقرر أن يلقي العشرات من القادة في العالم خطباً في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أذربيجان اليوم الثلاثاء، وذلك في المفاوضات التي تستمر لأسبوعين. ومن المتوقع أن يتحدث من بين آخرين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. ويحضر القمة التي انطلقت يوم الاثنين، المعروفة باسم (كوب 29)، ممثلون من حوالي 200 دولة في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويناقش الحضور كيفية احتواء أزمة المناخ والتخفيف من عواقبها التي تشمل الفيضانات المتكررة والعواصف والحرائق والغابات وموجات الحر والجفاف. كما تهدف القمة إلى مناقشة التزامات مالية جديدة تجاه الدول الفقيرة المتأثرة بشكل خاص بتغير المناخ.



