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ترامب يرشح السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية

ترامب يرشح السناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية
12 نوفمبر 2024 08:28

 قالت مصادر إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختار السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الاثنين. 
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص قولهم إن القرار ليس نهائيا، لكن يبدو أن ترامب استقر على اسم روبيو الذي كان على لائحة ترشيحات ترامب لمنصب نائب الرئيس. 
وتردد اسم روبيو باستمرار على مدار الأسبوع الماضي كواحد من المرشحين الأوفر حظا لقيادة الدبلوماسية الأميركية، إلى جانب السفير السابق لدى ألمانيا ريك غرينيل. 
وعندما سئل الأسبوع الماضي إن كان يتوقع أن يشغل منصبا مهما في إدارة ترامب، قال روبيو لشبكة "سي ان ان" "أنا مهتم دائما بخدمة هذا البلد".

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المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية الأميركية
دونالد ترامب
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