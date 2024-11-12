الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تنتشر في نيوجيرسي بالرغم من هطول الأمطار

حرائق غابات (أرشيفية)
12 نوفمبر 2024 09:02

قال مسؤولون إن هطول الأمطار لم يساعد كثيرا في إبطاء حرائق غابات اندلعت على حدود نيويورك ونيوجيرزي أمس "الاثنين، وأدت الرياح القوية إلى انتشار النيران.

وأتى حريق جينينجز كريك، الذي وقع على بعد حوالي 30 ميلا شمال غربي مدينة نيويورك، على خمسة آلاف فدان تقريبا، فيما أفادت الشرطة المحلية بأن الحريق أودى بحياة شخص.

أخبار ذات صلة
السيطرة على حرائق غابات مدمرة قرب لوس أنجليس
حريق غابات يلتهم 132 مبنى في كاليفورنيا

وقال مسؤولون في إدارة المتنزهات، إن الحريق تم احتواؤه بنسبة 20%، مشيرين إلى أن نصف منطقة احتواء الحرائق تقع في نيويورك والنصف الآخر في نيوجيرزي ، موضحين أن هطول الأمطار خلال الليل منح فرق الإطفاء بعض الراحة.

من جهة أخرى هددت الرياح العاصفة في كاليفورنيا بإذكاء حرائق غابات ضخمة هناك. يذكر أن حرائق الغابات شائعة نسبيا في كاليفورنيا، لكنها غير مألوفة في الساحل الشرقي.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
حرائق الغابات
نيوجيرسي
نيويورك
آخر الأخبار
«كبار الصناع».. إبداع من أجل المستقبل
التعليم والمعرفة
«كبار الصناع».. إبداع من أجل المستقبل
اليوم 10:21
«نصف نقطة» تشعل منافسات «عربية الشطرنج»
الرياضة
«نصف نقطة» تشعل منافسات «عربية الشطرنج»
اليوم 10:20
بايرن ميونيخ يخطط للحفاظ على «الجوهرة»
الرياضة
بايرن ميونيخ يخطط للحفاظ على «الجوهرة»
اليوم 10:10
نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
الرياضة
نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
اليوم 10:05
«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»
الرياضة
«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»
اليوم 09:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©