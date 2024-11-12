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رئيس وزراء اليابان يتعهد بإجراء إصلاحات بعد إعادة انتخابه

رئيس وزراء اليابان يتعهد إجراء إصلاحات بعد إعادة انتخابه
12 نوفمبر 2024 11:05

تعهد شيغيرو إيشيبا رئيس الوزراء الياباني، بإصلاح حزبه الحاكم بعد إعادة انتخابه أمس في تصويت في البرلمان.

وقال إيشيبا، وهو أيضا رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي، في مؤتمر صحفي، إنه سيعمل على الإصلاحات السياسية والحزبية، متعهداً ببذل الجهود لتمكين التدابير التشريعية اللازمة بحلول نهاية هذا العام لتنفيذ الإصلاح السياسي.

وأضاف أن الحكومة اليابانية الجديدة، وهي حكومة أقلية، ستوفر أكثر من 10 تريليونات ين كدعم عام لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بحلول السنة المالية 2030.

وذكر أنه يخطط لعقد اجتماع لممثلي الحكومة والعمال والإدارة خلال هذا الشهر لتسريع المحادثات بشأن زيادات الأجور في ربيع العام المقبل وزيادة الحد الأدنى للأجور على المدى المتوسط.

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وقال إيشيبا، إنه سيزور أميركا اللاتينية، بعد غد الخميس، لحضور منتدى آسيا باسيفيك للتعاون الاقتصادي (ابيك APEC) في البيرو، وقمة العشرين G20 في البرازيل حيث يجتمع مع قادة العالم المشاركين فيها.

وأعيد انتخاب ايشيبا في مجلس النواب المكون من 465 مقعداً بعد فشل أي مرشح غيره في الحصول على أغلبية الأصوات، أو 233 في الاقتراع الأولي، وفاز إيشيبا في التصويت الحاسم ضد يوشيهيكو نودا، رئيس الحزب الديموقراطي الدستوري المعارض الرئيس في اليابان.

من جهة أخرى تعهد يوشيهيكو نودا، أمس، بعد خسارته بتوحيد أحزاب المعارضة، وقال: "لم أتمكن من توحيد أحزاب المعارضة. كان هذا خطئي بالكامل. سنجري حوارًا صادقًا قبل انتخابات مجلس الشيوخ القادمة ونحاول جمع المعارضة معًا".

وبعد استقالة حكومة ايشيبا الأولى بشكل جماعي في اجتماع استثنائي أمس، شكَّل إيشيبا على الفور بعد الفوز إدارته الجديدة المكونة من 19 وزيراً محتفظاً بجميع وزراء حكومته الأولى عدا 3 وزراء العدل والزراعة والأراضي فقدوا مقاعدهم البرلمانية في انتخابات 27 أكتوبر الماضي.

 

المصدر: وكالات
اليابان
رئيس الوزراء
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