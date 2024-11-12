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استمرار البحث عن مفقودين بعد فيضانات إسبانيا

استمرار البحث عن مفقودين بعد فيضانات إسبانيا
12 نوفمبر 2024 19:04

 أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا، تحذيرات مجدداً من العواصف في معظم أنحاء البلاد، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، بعد أسبوعين من هطول الأمطار، والفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 220 شخصاً، معظمهم حول مدينة بلنسية، شرقي البلاد. وخفضت سلطات بلنسية عدد المفقودين من 32 إلى 23، حيث واصلت عمليات البحث بشكل رئيسي في البحر وفي الأراضي الساحلية باستخدام السفن والطائرات المسيرة ومعدات صدى الصوت.
 وبلغ العدد الرسمي للضحايا في أعقاب عواصف 29 أكتوبر الماضي، 222 قتيلاً، حيث هطلت الأمطار في غضون ساعات، بكميات تساوي حجم الأمطار خلال عام كامل. 

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المصدر: د ب أ
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