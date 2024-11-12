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مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 في حادث دهس جنوب الصىن

مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 في حادث دهس جنوب الصىن
12 نوفمبر 2024 19:09

 قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إن رجلاً مصاباً بالاضطراب، صدم بسيارته عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية بجنوب الصين، مما أسفر عن مقتل 35 وإصابة العشرات بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة الصينية. واحتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 62 عاماً، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مدينة تشوهاى، بجنوب الصين مساء أمس الاثنين. وتستضيف المدينة حالياً المعرض الأول للطيران الذي يقيمه جيش التحرير الشعبي سنوياً، والذي افتتح اليوم الثلاثاء.
 وتم تداول مقاطع مصورة للحادث عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».
   وأسفر الحادث عن مقتل 35 شخصاً، وإصابة 43 آخرين بجروح، بحسب الشرطة الصينية.

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المصدر: د ب أ
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