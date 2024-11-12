الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة بصورة عاجلة

دعت الأمم المتحدة إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح منطقة شمال غزة أمام العمليات الإنسانية نظرا للاحتياجات الهائلة.

وأوضحت المنظمة الدولية أن 85% من محاولاتها لتنسيق قوافل المساعدات والزيارات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها أو عرقلتها من قبل السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان له اليوم إنه قدم 98 طلباً إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على تصريح للعبور عبر نقطة التفتيش على طول وادي غزة غير أنه لم يتم السماح بمرور سوى 15 منها فقط.

وأعربت «أوتشا» عن قلقها بشأن مصير الفلسطينيين المتبقين في شمال غزة مع تواصل الحصار هناك، ودعت إسرائيل بشكل عاجل إلى فتح المنطقة أمام العمليات الإنسانية بالقدر اللازم، نظرا للاحتياجات الهائلة.

وقالت «أوتشا» إن المنظمات الإنسانية قدمت 50 طلباً للسلطات الإسرائيلية لدخول شمال غزة في أكتوبر الماضي تم رفض 33 طلباً منها وقبول 8 فقط.